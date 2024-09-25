Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Тамбовской области

Легкомоторный самолёт совершил вынужденную жёсткую посадку близи населённого пункта Берёзка в Тамбовской области. Внутри был только пилот, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. По нашим сведениям, он выжил.

К месту аварийной посадки самолёта «Бекас» Х-32 направилась опергруппа ГУ МЧС РФ по региону и одно отделение пожарной части № 5. Сообщение о ЧП в ведомство поступило в 08:55 по местному времени. Как стало известно Life.ru, в результате пострадал один человек – пилот самолета Пивень Игорь Николаевич 25.08.1966