Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Красноярском крае

Легкомоторный самолёт «Аэропракт А-22» совершил жёсткую посадку в районе аэродрома Кузнецово в Берёзовском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошёл около 14:00 мск. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Самолёт, совершивший жёсткую посадку в Красноярском крае. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«В результате происшествия воздушное судно получило повреждения. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.