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30 августа, 12:19

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Красноярском крае

Легкомоторный самолёт «Аэропракт А-22» совершил жёсткую посадку в районе аэродрома Кузнецово в Берёзовском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошёл около 14:00 мск. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Самолёт, совершивший жёсткую посадку в Красноярском крае. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт, совершивший жёсткую посадку в Красноярском крае. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

«В результате происшествия воздушное судно получило повреждения. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

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Ранее на Урале заметили неопознанный самолёт, круживший над военными объектами. Прокуратура начала проверку. Ведомство установит, кто и зачем летал на воздушном судне.

Обложка ©

Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Матвей Константинов
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