Неопознанный самолёт летал кругами над военным объектом в Нижнем Тагиле
Прокуратура проверит информацию о неизвестном самолёте над Нижним Тагилом
Неопознанный самолёт над Нижним Тагилом. Обложка © VK / "Лента новостей Нижнего Тагила"
Прокуратура проверит сообщения в медиа и средствах массовой информации о неизвестном самолёте, летавшим кругами над Нижним Тагилом. Об этом заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"В средствах массовой информации выявлена публикация о полёте неизвестного самолёта над Нижним Тагилом. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в публикации.
Информация о летающем кругами над предприятием ОПК "Уралвагонзавод" воздушном судне появилась в местных пабликах сегодня утром. В настоящий момент в прокуратуре выясняют, что это за самолёт и кто им владеет.
В начале месяца похожая ситуация произошла в небе балтийских стран, где были замечены неопознанные самолёты. Власти Италии отправили с литовской базы Шяуляй два истребителя Eurofighter Typhoon для перехвата.