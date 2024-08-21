Неопознанный самолёт летал кругами над военным объектом в Нижнем Тагиле

Прокуратура проверит сообщения в медиа и средствах массовой информации о неизвестном самолёте, летавшим кругами над Нижним Тагилом. Об этом заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В средствах массовой информации выявлена публикация о полёте неизвестного самолёта над Нижним Тагилом. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в публикации.

Информация о летающем кругами над предприятием ОПК "Уралвагонзавод" воздушном судне появилась в местных пабликах сегодня утром. В настоящий момент в прокуратуре выясняют, что это за самолёт и кто им владеет.