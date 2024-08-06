Италия поднимала свои истребители для перехвата неопознанных самолётов над Балтикой
МО Италии: Истребители страны перехватили неопознанные самолёты над Балтикой
Итальянские власти подняли свои истребители, базирующиеся на базе Шяуляй в Литве, для перехвата неопознанных самолётов в небе над Балтикой. Информацию об этом обнародовало на своём сайте Министерство обороны Италии.
"Итальянские силы <...> перехватили неопознанные самолёты, вторгшиеся в воздушное пространство стран Балтии", — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что для перехвата в воздух были подняты для истребителя Eurofighter Typhoon. Также там отметили, что приказ о немедленном взлёте поступил из Объединённого центра воздушных операций Североатлантического альянса в немецком Удеме.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата трёх британских военных самолётов российским Су-27. По данным военного ведомства, это произошло недалеко от государственной границы в небе над Чёрным морем.
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