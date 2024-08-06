Италия поднимала свои истребители для перехвата неопознанных самолётов над Балтикой

Итальянские власти подняли свои истребители, базирующиеся на базе Шяуляй в Литве, для перехвата неопознанных самолётов в небе над Балтикой. Информацию об этом обнародовало на своём сайте Министерство обороны Италии.

"Итальянские силы <...> перехватили неопознанные самолёты, вторгшиеся в воздушное пространство стран Балтии", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что для перехвата в воздух были подняты для истребителя Eurofighter Typhoon. Также там отметили, что приказ о немедленном взлёте поступил из Объединённого центра воздушных операций Североатлантического альянса в немецком Удеме.