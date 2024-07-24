Появилось видео, как российский Су-27 прогнал британские самолёты в Чёрном море

Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата трёх британских военных самолётов российским Су-27 недалеко от государственной границы в небе над Чёрным морем. Соответствующий пост был размещён представителями оборонного ведомства вечером 24 июля в телеграм-канале.

Перехват трёх британских самолётов российским Су-27 над Чёрным морем. Видео © Telegram / Минобороны РФ

На предоставленных кадрах показан вид из кабины Су-27, который поднимался в небо для перехвата нарушителей. На них можно увидеть зарубежные самолёты, которые были обнаружены рядом с государственной границей.