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24 июля, 19:01

Появилось видео, как российский Су-27 прогнал британские самолёты в Чёрном море

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата британских самолётов над Чёрным морем

Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата трёх британских военных самолётов российским Су-27 недалеко от государственной границы в небе над Чёрным морем. Соответствующий пост был размещён представителями оборонного ведомства вечером 24 июля в телеграм-канале.

Перехват трёх британских самолётов российским Су-27 над Чёрным морем. Видео © Telegram / Минобороны РФ

На предоставленных кадрах показан вид из кабины Су-27, который поднимался в небо для перехвата нарушителей. На них можно увидеть зарубежные самолёты, которые были обнаружены рядом с государственной границей.

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Напомним, 24 июля российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы России тремя самолётами Великобритании. Как сообщали в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Соединённого Королевства.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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