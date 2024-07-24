Истребитель Су-27 прогнал британские самолёты от российской границы над Чёрным морем
МО: Су-27 сопроводил над Чёрным морем три самолёта ВВС Великобритании
Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ тремя самолётами Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 24 июля.
"24 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны пояснили, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Британии. Военные самолёты развернулись от границы России, как только заметили в воздухе российское воздушное судно. После этого истребитель ВС РФ вернулся на аэродром базирования.
Нарушения государственной границы допущено не было, дополнили в военном ведомстве. Между тем полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Су-27 не пересекал воздушные трассы, а пилот не выполнял опасного сближения с иностранными самолётами.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские МиГ-29 и МиГ-31 развернули два самолёта В-52Н ВС США над Баренцевым морем. В Финляндии объяснили, что бомбардировщики проводили тренировочный полёт, а операция соответствовала всем нормам законов.
ТАСС / Юрий Смитюк