Истребитель Су-27 прогнал британские самолёты от российской границы над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ тремя самолётами Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 24 июля.

"24 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны пояснили, что экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Британии. Военные самолёты развернулись от границы России, как только заметили в воздухе российское воздушное судно. После этого истребитель ВС РФ вернулся на аэродром базирования.