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10 июля, 11:43

МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от российской границы в Баренцевом море

Российский МиГ-31 отогнал в Баренцевом морем приближающийся к государственной границе Р-8А Poseidon ВВС Норвегии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы не допустить нарушения границы России, в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Как только самолёт показался в небе иностранный борт развернулся от российской территории, а экипаж нашего борта благополучно вернулся на аэродром базирования. Как уточнили в МО, полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

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Ранее Life.ru, что в небе рядом с Калининградской областью заметили разведывательный беспилотник американского производства RQ-4 Global Hawk. Он наворачивал круги над территорией Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучина всего в 50 километрах от границы. Известно, что до этого с военно-морской базы Североатлантического альянса Сигонелла вылетел БПЛА с позывным FORTE16.

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ТАСС / Минобороны РФ

Александра Мышляева
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