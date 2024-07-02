Лётчик назвал способы отвадить натовских "птичек" от российских границ

Натовские дроны-разведчики нередко попадают в поле зрения ВС РФ у российских границ. Как сообщил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов, чтобы отвадить БПЛА от нашей страны нужно создать соответствующие условия.

"Мы будем пересекать их курс полёта, близко подходить к ним и маневрировать. Мы будем сбрасывать топливо, проходить на большой скорости и сбивать их турбулентностью. Нужно создавать такие условия, чтобы им было тяжело управлять беспилотниками или чтобы они срывались в штопор. Можно включать форсажи над дронами, чтобы их сдуть с курса полёта", — заявил лётчик.