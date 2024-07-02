Лётчик назвал способы отвадить натовских "птичек" от российских границ
Лётчик Попов: Летающие у границ РФ дроны НАТО можно сбивать турбулентностью
Натовские дроны-разведчики нередко попадают в поле зрения ВС РФ у российских границ. Как сообщил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов, чтобы отвадить БПЛА от нашей страны нужно создать соответствующие условия.
"Мы будем пересекать их курс полёта, близко подходить к ним и маневрировать. Мы будем сбрасывать топливо, проходить на большой скорости и сбивать их турбулентностью. Нужно создавать такие условия, чтобы им было тяжело управлять беспилотниками или чтобы они срывались в штопор. Можно включать форсажи над дронами, чтобы их сдуть с курса полёта", — заявил лётчик.
Как пояснил Попов, стоит создать необходимые условия, чтобы натовские БПЛА просто не могли функционировать. Он убеждён, что применение данных мер станет достойным ответом России на действия Киева и их западных партнёров, в том числе на организованные ими теракты против гражданского населения РФ.
Напомним, что днём 4 июня над черноморской акваторией был замечен американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. По имеющейся информации, он собирал данные из зоны специальной военной операции (СВО). В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый дрон вновь показался над Чёрным морем на расстоянии порядка 250 километров от Ялты.
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