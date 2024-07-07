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6 июля, 21:29

Американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили у Калининградской области

Flightradar24: БПЛА RQ-4 Global Hawk летает вблизи Калининградской области

Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. Обложка © Flickr / US Air Force

Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. Обложка © Flickr / US Air Force

Прямо сейчас в небе рядом с Калининградской областью летает разведывательный беспилотник американского производства RQ-4 Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Дрон-разведчик наворачивает круги над территорией Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучина. БПЛА находится всего в 50 километрах от государственной границы России.

Известно, что несколько дней назад с военно-морской базы Североатлантического альянса Сигонелла, расположенной на Сицилии, вылетел Global Hawk с позывным FORTE16. Обычно беспилотные разведчики ведут разведку в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря или в Румынии.

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Ранее Life.ru писал, что в Чёрном море, недалеко от города Сочи, в воскресенье, 26 мая, был обнаружен дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk. По данным Flightradar24, тогда беспилотник также вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии.

Алексей Соловьёв
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