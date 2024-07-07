Американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk заметили у Калининградской области

Прямо сейчас в небе рядом с Калининградской областью летает разведывательный беспилотник американского производства RQ-4 Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Дрон-разведчик наворачивает круги над территорией Польши от деревни Любятово на севере страны до города Щучина. БПЛА находится всего в 50 километрах от государственной границы России.

Известно, что несколько дней назад с военно-морской базы Североатлантического альянса Сигонелла, расположенной на Сицилии, вылетел Global Hawk с позывным FORTE16. Обычно беспилотные разведчики ведут разведку в нейтральном воздушном пространстве Чёрного моря или в Румынии.