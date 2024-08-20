В Домодедово опоздавший пассажир залез в багажный отсек самолёта, но не своего

Опоздавший пассажир залез в багажный отсек самолёта авиакомпании S7 в столичном аэропорту Домодедово. О ситуации рассказал телеграм-канал "Авиаторщина".

Уточняется, что 19 августа 41-летний Андрей собирался улететь из Москвы в Новокузнецк, но на посадку опоздал. Тогда пассажир решил любой ценой проникнуть на борт Airbus A321. Он пробрался в багажное отделение самолёта, однако немного не рассчитал — этот борт готовился к отправке в Норильск. Как оказалось, интересовавший его рейс к тому времени уже больше часа рассекал воздушное пространство.

В итоге нарушителя передали полиции, а рейс Москва — Норильск вылетел с задержкой на час. Правоохранителям пришлось проводить дополнительную проверку самолёта, но ничего подозрительного они там не нашли.