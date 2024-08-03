Пассажир перебежал из одного самолёта в другой прямо по лётному полю во Внуково
Занятный инцидент произошёл в ночь на второе августа в столичном аэропорту Внуково: летевший из Самары в Пермь с пересадкой в Москве мужчина опаздывал на стыковочный рейс и решил срезать путь по лётному полю. Ему это удалось, он поднялся на борт и долетел до пункта назначения, но там его задержали правоохранители. О ситуации рассказал телеграм-канал "Авиаторщина".
По информации телеграм-канала, на бумаге у мужчины по имени Антон был час на пересадку в Москве, а на деле всё складывалось совсем неудачно — борт "Победы" из Самары прилетел в Москву с опозданием в 40 минут, приземлившись в 00:12. Стыковочный рейс DP-433 должен был отправиться в 00:35. Выйдя из самолёта, пассажир смекнул, что не успевает пересесть, не стал заходить в перонный автобус и ничтоже сумняшеся пошёл по взлётному полю искать свой рейс наугад.
Нужный ему самолёт стоял в 100 метрах на соседней стоянке, на него в этот момент как раз садились пассажиры. Антон спросил у одного из них, куда летит рейс, и узнал, что это тот самый нужный ему DP-433. У молодого человека был при себе посадочный талон, поэтому он просто поднялся в салон и занял своё место. Чуть позже ему позвонили из авиакомпании с предложением переоформить билет на рейс "Аэрофлота" из-за опоздания на рейс, а Антон ответил, что ему это не нужно, ведь он уже находился в нужном ему самолёте, закончил разговор и с чистой совестью отправился в Пермь.
На месте парня встретили полицейские, и тот сперва не понял, чем именно заслужил внимание правоохранителей. Те в свою очередь объяснили ему, что так по аэропортам приличные люди не двигаются. Антон получил уведомление о явке в полицейский отдел во Внуково, где будет принято решение о необходимости составления протокола об административном правонарушении, и был отпущен восвояси.
Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте в другом московском аэропорту, к сожалению, не таком забавном и окончившемся вредом для здоровья для нескольких человек. Вечером 21 июля напившийся пассажир рейса Москва – Иркутск получил отказ от охраны в праве подняться на борт и решил устроить с сотрудниками службы безопасности драку, сломав нос одному из них. Те в ответ колотили его дубинками, пока он не угомонился.
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