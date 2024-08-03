Пассажир перебежал из одного самолёта в другой прямо по лётному полю во Внуково

Занятный инцидент произошёл в ночь на второе августа в столичном аэропорту Внуково: летевший из Самары в Пермь с пересадкой в Москве мужчина опаздывал на стыковочный рейс и решил срезать путь по лётному полю. Ему это удалось, он поднялся на борт и долетел до пункта назначения, но там его задержали правоохранители. О ситуации рассказал телеграм-канал "Авиаторщина".

По информации телеграм-канала, на бумаге у мужчины по имени Антон был час на пересадку в Москве, а на деле всё складывалось совсем неудачно — борт "Победы" из Самары прилетел в Москву с опозданием в 40 минут, приземлившись в 00:12. Стыковочный рейс DP-433 должен был отправиться в 00:35. Выйдя из самолёта, пассажир смекнул, что не успевает пересесть, не стал заходить в перонный автобус и ничтоже сумняшеся пошёл по взлётному полю искать свой рейс наугад.

Нужный ему самолёт стоял в 100 метрах на соседней стоянке, на него в этот момент как раз садились пассажиры. Антон спросил у одного из них, куда летит рейс, и узнал, что это тот самый нужный ему DP-433. У молодого человека был при себе посадочный талон, поэтому он просто поднялся в салон и занял своё место. Чуть позже ему позвонили из авиакомпании с предложением переоформить билет на рейс "Аэрофлота" из-за опоздания на рейс, а Антон ответил, что ему это не нужно, ведь он уже находился в нужном ему самолёте, закончил разговор и с чистой совестью отправился в Пермь.