Пассажиры севшего в Красноярске "боинга" поблагодарили Россию за гостеприимство и улетели в США
Резервный борт с пассажирами севшего в Красноярске Boeing вылетели в США
Резервный борт для пассажиров Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севшего в Красноярске, вылетел в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.
Пассажиры экстренно севшего индийского Boeing поблагодарили Красноярск за гостеприимство перед вылетом в США. Видео © Telegram / Аэропорт Красноярск
Изначально вылет был запланирован на 18:15 по местному времени (14:15 по Москве). Однако в итоге рейс перенесли на 20:15. Перед тем, как отправиться в Сан-Франциско, пассажиры рассказали о гостеприимстве в аэропорту Красноярска.
"Это было настоящим шоком, когда это случилось. Но с тех пор, как мы приехали сюда, в этот аэропорт, я был очень счастлив, потому что вы, ребята, оказали нам гостеприимство. Я чувствовал себя здесь очень комфортно, вы очень хорошо заботились о нас", — отметил музыкант Абхишек Лахири, который был на борту авиакомпании Air India.
Американец Джефф Макнил тоже оказался доволен сервисом. По его словам, в красноярском аэропорту чисто и красиво, а сотрудники были весьма приветливы. Также слова благодарности в адрес сибиряков выразила ещё одна пара из Индии.
"Мы очень благодарны всем сотрудникам аэропорта, российского посольства и консульства Индии. Они проявили заботу, <...> от всего сердца благодарны всем", — сказал один из пассажиров экстренно севшего в Красноярске индийского самолёта.
Напомним, накануне Boeing 777, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находилось 252 человека, никто не пострадал. Причиной стало срабатывание датчика задымления, при этом никаких признаков такового обнаружено не было. Примечательно, что годом ранее тот же рейс совершил экстренную посадку в Магадане. Никто не пострадал, пассажиров разместили в аэропорту. Но они не смогли покинуть терминал из-за отсутствия российских виз.
© Telegram / Аэропорт Красноярск