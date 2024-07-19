Пассажиры севшего в Красноярске "боинга" поблагодарили Россию за гостеприимство и улетели в США

Резервный борт для пассажиров Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севшего в Красноярске, вылетел в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

Пассажиры экстренно севшего индийского Boeing поблагодарили Красноярск за гостеприимство перед вылетом в США. Видео © Telegram / Аэропорт Красноярск

Изначально вылет был запланирован на 18:15 по местному времени (14:15 по Москве). Однако в итоге рейс перенесли на 20:15. Перед тем, как отправиться в Сан-Франциско, пассажиры рассказали о гостеприимстве в аэропорту Красноярска.

"Это было настоящим шоком, когда это случилось. Но с тех пор, как мы приехали сюда, в этот аэропорт, я был очень счастлив, потому что вы, ребята, оказали нам гостеприимство. Я чувствовал себя здесь очень комфортно, вы очень хорошо заботились о нас", — отметил музыкант Абхишек Лахири, который был на борту авиакомпании Air India.

Американец Джефф Макнил тоже оказался доволен сервисом. По его словам, в красноярском аэропорту чисто и красиво, а сотрудники были весьма приветливы. Также слова благодарности в адрес сибиряков выразила ещё одна пара из Индии.