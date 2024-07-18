Стало известно, где разместят пассажиров летевшего в США самолёта, который сел в Красноярске
СМИ: В экстренно севшем в Красноярске самолёте Air India находились 252 человека
На борту самолёта Air India, который летел в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) и совершил внеплановую посадку в аэропорту Красноярска, находились 252 человека. Никому из них не понадобилась медицинская помощь, сообщили в экстренных службах.
"Всех пассажиров высаживают, никому из них не потребовалась медицинская помощь. Всего на борту было 252 человека", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы. В МЧС агентству сообщили, что у лайнера не обнаружено внешних повреждений.
Как удалось узнать ТАСС, пассажиров незапланировано приземлившегося борта на время разместят в международном зале вылета аэропорта, им не потребуется проходить процедуру таможенного досмотра. Сведения Росавиации свидетельствуют о том, что самолёт приземлился в 23:52 по местному времени (19:52 по Москве). Поступала информация о том, что на борту сработали датчики задымления, при этом никаких признаков такового обнаружить не удалось.
Напомним, сегодня вечером стало известно, что следующий рейсом из Индии в Штаты самолёт подал запрос на посадку в Красноярске. Изначально сообщалось, что на борту находятся 216 пассажиров и 16 членов экипажа.
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