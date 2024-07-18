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18 июля, 16:36

Следующий из Индии в США самолёт запросил посадку в Красноярске

ТАСС: Следующий из Дели в Сан-Франциско самолёт запросил посадку в Красноярске

В аэропорту Красноярска запросил экстренную посадку самолёт авиакомпании Air India, который вылетел из Дели в Сан-Франциско. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на воздушную гавань.

"Он летит из Дели в Сан-Франциско и запросил посадку в аэропорту", — сказал собеседник агентства.

Службы аэропорта находятся в полной готовности.

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Ранее в Пулково произошло задымление двигателя самолёта. Лайнер авиакомпании "Ямал" прибыл из Салехарда.

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Shutterstock / FOTODOM / IM_photo

Никита Никонов
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