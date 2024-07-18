Следующий из Индии в США самолёт запросил посадку в Красноярске
ТАСС: Следующий из Дели в Сан-Франциско самолёт запросил посадку в Красноярске
В аэропорту Красноярска запросил экстренную посадку самолёт авиакомпании Air India, который вылетел из Дели в Сан-Франциско. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на воздушную гавань.
"Он летит из Дели в Сан-Франциско и запросил посадку в аэропорту", — сказал собеседник агентства.
Службы аэропорта находятся в полной готовности.
Ранее в Пулково произошло задымление двигателя самолёта. Лайнер авиакомпании "Ямал" прибыл из Салехарда.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / IM_photo