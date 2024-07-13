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13 июля, 08:22

Отказал генератор: Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минводах

В Минводах совершил экстренную посадку Sukhoi Superjet 100

Запросивший экстренную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100, успешно приземлился в Минводах. Об этом сообщает представитель Южной транспортной прокуратуры. Лайнер, на котором находилось более 100 человек, летел из Нижневартовска.

"Он запросил экстренную посадку из-за отказа генератора. Приземление прошло штатно в аэропорту назначения", — рассказал источник в беседе с РИА Новости.

Ранее Life.ru сообщал о крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Он летел с авиазавода в Луховицах и упал в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. На борту самолёта находилось трое человек. По одной из версий трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Однако достоверную причину случившегося удастся понять только после расшифровки найденных чёрных ящиков. Как сообщают очевидцы, видевшие момент падения самолёта, взрыв был похож на "огненный гриб".

Life.ru публикует момент крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Life.ru публикует момент крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Мария Любицкая
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