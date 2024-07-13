Отказал генератор: Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минводах
В Минводах совершил экстренную посадку Sukhoi Superjet 100
Запросивший экстренную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100, успешно приземлился в Минводах. Об этом сообщает представитель Южной транспортной прокуратуры. Лайнер, на котором находилось более 100 человек, летел из Нижневартовска.
"Он запросил экстренную посадку из-за отказа генератора. Приземление прошло штатно в аэропорту назначения", — рассказал источник в беседе с РИА Новости.
Ранее Life.ru сообщал о крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Он летел с авиазавода в Луховицах и упал в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. На борту самолёта находилось трое человек. По одной из версий трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Однако достоверную причину случившегося удастся понять только после расшифровки найденных чёрных ящиков. Как сообщают очевидцы, видевшие момент падения самолёта, взрыв был похож на "огненный гриб".
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