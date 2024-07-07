В Пулково произошло задымление двигателя самолёта
Двигатель самолёта авиакомпании "Ямал" задымился после посадки в Пулково
Двигатель самолёта авиакомпании "Ямал" задымился после посадки в Пулково. Обложка © VK / Западное МСУ на транспорте СК России
В питерском аэропорту Пулково произошло задымление пассажирского самолёта авиакомпании "Ямал", который выполнял рейс Салехард – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.
"Вечером 07.07.2024 поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулёжке произошло задымление двигателя самолёта авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал", — рассказали в пресс-службе управления.
Причины происшествия устанавливаются, по данному факту проводится проверка.
Ранее в самолёт российской авиакомпании S7 прямо во время полёта ударила молния. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время лайнер отстранили от полётов и увезли на ремонт.