В Пулково произошло задымление двигателя самолёта

В питерском аэропорту Пулково произошло задымление пассажирского самолёта авиакомпании "Ямал", который выполнял рейс Салехард – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.

"Вечером 07.07.2024 поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулёжке произошло задымление двигателя самолёта авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал", — рассказали в пресс-службе управления.

Причины происшествия устанавливаются, по данному факту проводится проверка.