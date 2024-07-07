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7 июля, 20:57

В Пулково произошло задымление двигателя самолёта

Двигатель самолёта авиакомпании "Ямал" задымился после посадки в Пулково

Двигатель самолёта авиакомпании "Ямал" задымился после посадки в Пулково. Обложка © VK / Западное МСУ на транспорте СК России

Двигатель самолёта авиакомпании "Ямал" задымился после посадки в Пулково. Обложка © VK / Западное МСУ на транспорте СК России

В питерском аэропорту Пулково произошло задымление пассажирского самолёта авиакомпании "Ямал", который выполнял рейс Салехард – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.

"Вечером 07.07.2024 поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулёжке произошло задымление двигателя самолёта авиакомпании "Ямал", выполнявшего рейс Салехард – Санкт-Петербург. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал", — рассказали в пресс-службе управления.

Причины происшествия устанавливаются, по данному факту проводится проверка.

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Ранее в самолёт российской авиакомпании S7 прямо во время полёта ударила молния. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время лайнер отстранили от полётов и увезли на ремонт.

Оксана Попова
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