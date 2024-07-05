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5 июля, 16:31

Самолет рейса Москва — Минводы вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора

Пассажирскому Airbus, который вылетел из Москвы по направлению в Минеральные Воды, пришлось вернуться в столичный аэропорт Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, развернуться воздушному судну пришлось из-за из-за отказа метеолокатора. При этом посадка прошла штатно.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как летевший в Уругвай самолёт испанской авиакомпании Air Europa попал в зону сильной турбулентности. В результате авиаинцидента не менее 30 пассажиров получили травмы, нескольким пострадавшим даже потребовалась госпитализация.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Николь Вербер
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