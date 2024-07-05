Самолет рейса Москва — Минводы вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора

Пассажирскому Airbus, который вылетел из Москвы по направлению в Минеральные Воды, пришлось вернуться в столичный аэропорт Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, развернуться воздушному судну пришлось из-за из-за отказа метеолокатора. При этом посадка прошла штатно.