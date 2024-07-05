Бомжующей в аэропорту Таиланда россиянке купили билет на самолёт и отправили её на родину

Вынужденная девять дней выживать в бангкокском аэропорту гражданка России Юлия С. улетела домой. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на осведомлённый источник.

"Житель Пхукета согласился купить Юлии билет Бангкок – Москва, а ребята из боевого братства "За державу обидно" взяли и выслали 10 000 рублей на новый телефон и симку", — говорится в сообщении.

Россиянка Юлия, застрявшая на 9 дней в аэропорту Бангкока, смогла улететь в РФ. Видео © 360.ru

Сама Юлия записала небольшой ролик, где призвала делать добро — и оно всегда вернётся обратно. А ещё посоветовала не сосредотачиваться на негативе.

Мама невольной узницы тайского аэропорта рассказала телеканалу, что пока не получала звонка от дочери. По её словам, она до сих пор в шоке от случившегося и по-прежнему сильно переживает.