Бомжующей в аэропорту Таиланда россиянке купили билет на самолёт и отправили её на родину
Застрявшая в аэропорту Бангкока жительница Краснодара вылетела в Россию
Россиянка, застрявшая без денег в аэропорту Бангкока на 9 дней. Обложка © Telegram / Новости Краснодара
Вынужденная девять дней выживать в бангкокском аэропорту гражданка России Юлия С. улетела домой. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на осведомлённый источник.
"Житель Пхукета согласился купить Юлии билет Бангкок – Москва, а ребята из боевого братства "За державу обидно" взяли и выслали 10 000 рублей на новый телефон и симку", — говорится в сообщении.
Россиянка Юлия, застрявшая на 9 дней в аэропорту Бангкока, смогла улететь в РФ. Видео © 360.ru
Сама Юлия записала небольшой ролик, где призвала делать добро — и оно всегда вернётся обратно. А ещё посоветовала не сосредотачиваться на негативе.
Мама невольной узницы тайского аэропорта рассказала телеканалу, что пока не получала звонка от дочери. По её словам, она до сих пор в шоке от случившегося и по-прежнему сильно переживает.
Напомним, о ситуации стало известно 4 июля — 40-летняя краснодарка была вынуждена жить на подаяния в аэропорту Бангкока с 26 июня, пока её не заметили волонтёры. Позже вскрылись обстоятельства, которые привели к этой ситуации, — Юлия самостоятельно приняла решение полететь в Таиланд без обратного билета, взяв перед этим кредит.