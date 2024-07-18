На лобовом стекле самолёта Нетаньяху нашли трещину

Во время посадки в Вашингтоне на лобовом стекле самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обнаружили трещину. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

"Самолёт премьера Нетаньяху "Кнаф-Цион" благополучно приземлился в Вашингтоне с небольшой трещиной на внешней стороне лобового стекла. После тщательной проверки и получения разрешения компетентных органов на продолжение полёта в Израиль самолёт вернулся обратно и благополучно приземлился", — говорится в публикации.

Уточняется, что подобная неисправность — рядовое явление, которое не несёт высокого риска. На данный момент проводятся ремонтные работы.

По данным СМИ, 22 июля Нетаньяху встретится в США с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. 24 июля израильский премьер планирует выступить на заседании Конгресса США, которое состоится на фоне напряжённости в отношениях Тель-Авива и Вашингтона из-за конфликта в секторе Газа.