На лобовом стекле самолёта Нетаньяху нашли трещину
Ynet: На лобовом стекле кабины пилотов самолёта Нетаньяху нашли трещину
Во время посадки в Вашингтоне на лобовом стекле самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обнаружили трещину. Об этом сообщает новостной портал Ynet.
"Самолёт премьера Нетаньяху "Кнаф-Цион" благополучно приземлился в Вашингтоне с небольшой трещиной на внешней стороне лобового стекла. После тщательной проверки и получения разрешения компетентных органов на продолжение полёта в Израиль самолёт вернулся обратно и благополучно приземлился", — говорится в публикации.
Уточняется, что подобная неисправность — рядовое явление, которое не несёт высокого риска. На данный момент проводятся ремонтные работы.
По данным СМИ, 22 июля Нетаньяху встретится в США с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. 24 июля израильский премьер планирует выступить на заседании Конгресса США, которое состоится на фоне напряжённости в отношениях Тель-Авива и Вашингтона из-за конфликта в секторе Газа.
Ранее в Турции раскрыли, почему не дозаправили экстренно севший самолёт Израиля. В Анкаре заявили, что капитан борта авиакомпании El Al сам отказался от этого.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN