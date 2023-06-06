Самолёт Air India, летевший в Сан-Франциско, экстренно приземлился в Магадане

Самолёт авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Магадане. По данным ТАСС, причина незапланированного приземления — неисправность.

А в конце мая в Кемеровской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Всё произошло в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова. Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind с 157 пассажирами на борту должен был вылететь в Санкт-Петербург, однако неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке.