Регион

Уведомления отключены

6 июня, 09:04

Самолёт Air India, летевший в Сан-Франциско, экстренно приземлился в Магадане

Самолёт авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Магадане. По данным ТАСС, причина незапланированного приземления — неисправность.

"Из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол), посадка в 11:35 прошла благополучно", — рассказал источник агентства.

Другие подробности не приводятся.

Молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву

Молния ударила в самолёт, летевший из Владивостока в Москву

А в конце мая в Кемеровской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Всё произошло в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова. Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind с 157 пассажирами на борту должен был вылететь в Санкт-Петербург, однако неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Магаданская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров