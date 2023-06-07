Подождут на полу в школе: В Магадане объяснили, почему индусов с рейса Air India не пустят в город

Иностранцев, которые летели на самолёте Air India, экстренно приземлившемся в Магадане, разместили в здании местной школы, где организован центр временного пребывания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской мэрии.

Иностранные пассажиры Air India размещены в центре временного пребывания в Магадане. Видео © Twitter / chitraprecious

"У них нет российских виз. По правилам они должны находиться на борту самолёта, то есть на территории государства, которому принадлежит лайнер. Но, понимая обстоятельства, в которых оказались путешественники, их разместили в здании школы, где организовали центр временного пребывания", — говорится в сообщении.

Указывается, что всего на борту было 232 пассажира и 11 членов экипажа, все они иностранцы. После экстренной посадки лайнер осмотрели специалисты и пришли к выводу, что своими силами восстановить его нельзя. В результате пассажиров отправили во временный пункт размещения. Тем временем Росавиация разрешила прибытие резервного самолёта Air India.