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7 июня, 14:05

Подождут на полу в школе: В Магадане объяснили, почему индусов с рейса Air India не пустят в город

В Магадане пассажиров рейса Air India не пустят в город из-за отсутствия виз

Иностранцев, которые летели на самолёте Air India, экстренно приземлившемся в Магадане, разместили в здании местной школы, где организован центр временного пребывания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городской мэрии.

Иностранные пассажиры Air India размещены в центре временного пребывания в Магадане. Видео © Twitter / chitraprecious

"У них нет российских виз. По правилам они должны находиться на борту самолёта, то есть на территории государства, которому принадлежит лайнер. Но, понимая обстоятельства, в которых оказались путешественники, их разместили в здании школы, где организовали центр временного пребывания", — говорится в сообщении.

Указывается, что всего на борту было 232 пассажира и 11 членов экипажа, все они иностранцы. После экстренной посадки лайнер осмотрели специалисты и пришли к выводу, что своими силами восстановить его нельзя. В результате пассажиров отправили во временный пункт размещения. Тем временем Росавиация разрешила прибытие резервного самолёта Air India.

В мэрии отметили, что магаданский аэропорт не является международным, поэтому там нет системы пограничного контроля. И хотя местные власти хотели бы показать иностранцам Магадан, у них нет таких полномочий.

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Напомним, накануне самолёт Air India, летевший в Сан-Франциско, экстренно приземлился в Магадане. Посадка прошла благополучно.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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