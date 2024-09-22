Легкомоторный самолёт аварийно сел в Подмосковье после задымления в кабине

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Московской области. Инцидент произошёл в Воскресенске. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Самолёт Cessna-182 RA3119G аварийно приземлился на посадочную площадку в Воскресенске 22 сентября. По предварительным данным, в полёте была обнаружена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины. Командир судна запросил аварийную посадку, при выполнении которой борт получил незначительные повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.