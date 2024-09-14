Новая смертельная авиакатастрофа произошла на Алтае

Пилот погиб в результате крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края. Он был на борту один, сообщают МЧС России и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 12 часов при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно совершило жёсткую посадку на участок местности вблизи посёлка Приозёрный. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», – заявили в прокуратуре и уточнили, что специалисты уже работают на месте крушения.