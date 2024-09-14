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14 сентября, 06:47

Новая смертельная авиакатастрофа произошла на Алтае

Пилот погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в Алтайском крае

Место крушения легкомоторного самолёта в Алтайском крае. Фото © МЧС России

Место крушения легкомоторного самолёта в Алтайском крае. Фото © МЧС России

Пилот погиб в результате крушения частного легкомоторного самолёта в районе посёлка Приозёрный Рубцовского района Алтайского края. Он был на борту один, сообщают МЧС России и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 12 часов при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно совершило жёсткую посадку на участок местности вблизи посёлка Приозёрный. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», – заявили в прокуратуре и уточнили, что специалисты уже работают на месте крушения.

После авиакатастрофы завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Испытатель Sukhoi Superjet Иванов погиб при крушении самолёта в Подмосковье
Испытатель Sukhoi Superjet Иванов погиб при крушении самолёта в Подмосковье

А 9 сентября самолёт с экипажем из двух человек рухнул в Подмосковье. Предварительной причиной трагедии стал отказ двигателя. Одним из погибших оказался создатель амфибии Алексей Танцырев, который разрабатывал летательный аппарат с 2002 года.

Андрей Бражников
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