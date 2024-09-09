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9 сентября, 11:15
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Смертельный штопор: Названа причина крушения самолёта Ан-2 в Подмосковье

Mash: Самолёт Ан-2 разбился в Подмосковье из-за неполадок с мотором

Самолёт Ан-2. Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Самолёт Ан-2. Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Самолёт Ан-2 собирались поднять в воздух после долгосрочного ремонта. Первые два взлёта прошли удачно, пилоты летали по кругу, но во время третьего мотор «чихнул». После этого борт начал резко снижаться, в итоге рухнув в кукурузном поле восле деревни Ватулино. Об этом сообщает Mash.

Крушение заметил один из местных жителей, занимающийся парашютным спортом, который, прихватив аптечку, сразу же отправился к месту бедствия. По его словам, он достал пилотов из кабины, которая, как он считал, может воспламениться. У мужчин были разбиты головы и признаков жизни они не подавали. Затем на месте появились пожарные и скорая помощь.

В Якутии Ан-2 с дрифтом приземлился в метрах от накрытого стола и туристов
В Якутии Ан-2 с дрифтом приземлился в метрах от накрытого стола и туристов

Ранее Life.ru писал, что самолёт Ан-2, используемый местным парашютным клубом, потерпел крушение в районе аэродрома Ватулино в Подмосковье. Внутри находились пилот и штурман.

Владимир Озеров
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