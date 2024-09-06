В Якутии Ан-2 с дрифтом приземлился в метрах от накрытого стола и туристов

Пилот самолёта Ан-2 из Якутии решил продемонстрировать высочайшие навыки пилотирования и посадил более чем трёхтонную махину прямо на берегу реки. Судя по видео, в считанных метрах от места приземления отдыхали туристы. Мужчины накрыли стол и явно не ожидали внезапной «птички», которая к тому же знатно «подрифтила» перед ними.