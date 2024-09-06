В Якутии Ан-2 с дрифтом приземлился в метрах от накрытого стола и туристов
Пилот самолёта Ан-2 из Якутии решил продемонстрировать высочайшие навыки пилотирования и посадил более чем трёхтонную махину прямо на берегу реки. Судя по видео, в считанных метрах от места приземления отдыхали туристы. Мужчины накрыли стол и явно не ожидали внезапной «птички», которая к тому же знатно «подрифтила» перед ними.
Ан-2 «дрифтит» рядом с туристами в Якутии. Видео © Telegram / «Авиаторщина»
Однако мастерство и задор авиатора, видимо, не соответствует авиационным правилам. Транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее жители Иркутска поразились мастерству пилотов новейшего российского авиалайнера МС-21. Выполняя очередной полёт, они чуть было не оформили крайне сложный и опасный трюк — мёртвую петлю. Это попало на видео.
Telegram / «Авиаторщина»