Новейший МС-21 чуть не оформил мёртвую петлю, поразив иркутских зевак
Лайнер МС-21 чуть не сделал мёртвую петлю во время полёта
Новейший российский авиалайнер МС-21, проходящий испытания, чуть было не сделал мёртвую петлю во время очередного полёта в небе над Иркутском. На видео — крайне эффектный трюк пилотов, поразивший местных зевак.
Фрагмент полёта МС-21 над Иркутском. Видео © Telegram / "МашТех"
К слову, уже завтра, 24 августа, в Иркутске пройдут демонстрационные полёты в честь юбилея местного авиационного завода. Именно "репетиция" и попала на видео.
Напомним, серийное производство МС-21 может начаться уже в 2025-2026 годах. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подчеркнул, что самолёт всё ещё проходит испытания, и их необходимо завершить прежде, чем приступать к массовому выпуску модели. Согласно планам, утверждённым Правительством РФ, объём выпуска данных самолётом с 2029 года должен составлять по 72 единицы в год.
Telegram / "МашТех"