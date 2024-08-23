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23 августа, 14:02

Новейший МС-21 чуть не оформил мёртвую петлю, поразив иркутских зевак

Лайнер МС-21 чуть не сделал мёртвую петлю во время полёта

Новейший российский авиалайнер МС-21, проходящий испытания, чуть было не сделал мёртвую петлю во время очередного полёта в небе над Иркутском. На видео — крайне эффектный трюк пилотов, поразивший местных зевак.

Фрагмент полёта МС-21 над Иркутском. Видео © Telegram / "МашТех"

К слову, уже завтра, 24 августа, в Иркутске пройдут демонстрационные полёты в честь юбилея местного авиационного завода. Именно "репетиция" и попала на видео.

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Напомним, серийное производство МС-21 может начаться уже в 2025-2026 годах. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подчеркнул, что самолёт всё ещё проходит испытания, и их необходимо завершить прежде, чем приступать к массовому выпуску модели. Согласно планам, утверждённым Правительством РФ, объём выпуска данных самолётом с 2029 года должен составлять по 72 единицы в год.

Обложка ©

Telegram / "МашТех"

Матвей Константинов
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