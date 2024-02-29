Глава "Ростеха" назвал сроки начала серийного производства МС-21

Серийное производство самолётов МС-21 может начаться в 2025–2026 годах. Об этом незадолго до начала послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в беседе с журналистами.

"До конца года не будет. Да, скорее всего [в 2025 году], может даже в 2026-ом", — ответил он на соответствующий вопрос прессы.