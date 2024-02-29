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29 февраля, 13:00

Глава "Ростеха" назвал сроки начала серийного производства МС-21

Чемезов: Серийное производство самолётов МС-21 могут начать в 2025–2026 годах

Серийное производство самолётов МС-21 может начаться в 2025–2026 годах. Об этом незадолго до начала послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в беседе с журналистами.

"До конца года не будет. Да, скорее всего [в 2025 году], может даже в 2026-ом", ответил он на соответствующий вопрос прессы.

Глава "Ростеха" напомнил, что испытания МС-21 продолжаются до сих пор и их необходимо завершить прежде, чем приступать к массовому производству модели. Также он подчеркнул, что безопасность самолёта является приоритетным вопросом.

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Ранее в "Ростехе" сообщали о планах по производству 270 российских МС-21 в интересах гражданской авиации. А в конце декабря 2023 года после успешных испытаний по аварийной эвакуации людей на борту и членов экипажа самолёт был допущен Росавиацией для перевозки 211 пассажиров.

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ТАСС / Эрик Романенко

Юрий Лысенко
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