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17 мая, 22:36

Правительство РФ утвердило планы производства самолётов МС-21 и SSJ New

Объём создания российских пассажирских самолётов МС-21 с 2029 года должен составлять 72 единицы в год. Об этом сказано на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно распоряжению, изменения коснутся комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. Предполагается, что первые девять самолётов МС-21 будут поставлены в 2025 году. В документе фигурирует также российский пассажирский самолёт SSJ New. С 2026-го ежегодно должно выпускаться более 20 единиц.

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Ранее в "Ростехе" сообщали о планах по производству 270 российских МС-21 в интересах гражданской авиации. А в конце декабря 2023 года после успешных испытаний по аварийной эвакуации людей на борту и членов экипажа самолёт был допущен Росавиацией для перевозки 211 пассажиров.

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Wikipedia / Dmitry Terekhov

Анатолий Симоненко
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