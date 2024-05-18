Правительство РФ утвердило планы производства самолётов МС-21 и SSJ New

Объём создания российских пассажирских самолётов МС-21 с 2029 года должен составлять 72 единицы в год. Об этом сказано на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно распоряжению, изменения коснутся комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. Предполагается, что первые девять самолётов МС-21 будут поставлены в 2025 году. В документе фигурирует также российский пассажирский самолёт SSJ New. С 2026-го ежегодно должно выпускаться более 20 единиц.