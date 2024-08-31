Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Северной Осетии выросло до 7

Число пострадавших во время жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Северной Осетии увеличилось до семи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В результате жёсткой посадки пострадали семь человек, среди них три ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.