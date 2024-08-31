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31 августа, 14:25

Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Северной Осетии выросло до 7

Число пострадавших во время жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Северной Осетии увеличилось до семи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В результате жёсткой посадки пострадали семь человек, среди них три ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт. На его борту находились 15 человек. Во время полёта восемь парашютистов десантировались. По факту произошедшего военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку.

Ранее в субботу, 31 августа, стало известно, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Северной Осетии. Один из пилотов обратился в службу спасения и рассказал о случившемся. Сейчас самолёт находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Предварительно, Ан-2 совершал учебно-тренировочные полёты для парашютных прыжков. Изначально сообщалось, что в результате ЧП пострадало шесть человек.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Наталья Демьянова
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