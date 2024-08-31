Самолёт совершил жёсткую посадку с парашютистами и детьми на борту в Северной Осетии

В Северной Осетии самолёт АН-2, который вылетел с аэродрома ДОСААФ, совершил жёсткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«Сотрудники МЧС России работают на месте жёсткой посадки самолёта в Пригородном районе Северной Осетии. По имеющейся информации, самолёт Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ, совершил жёсткую посадку. По имеющейся информации, у него на борту находились 10 парашютистов и 2 детей», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пилот самолёта самостоятельно обратился за помощью, рассказал о случившемся, но не смог назвать точное местоположение посадки. На поиски воздушного судна вылетел ещё один самолёт. Оказалось, что транспорт совершил посадку в зоне между селениями Майрамадаг и Кобан.

В МЧС дополнили, что на место инцидента выехали десять спасателей и две единицы техники.