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31 августа, 11:02

Самолёт совершил жёсткую посадку с парашютистами и детьми на борту в Северной Осетии

МЧС: Самолёт AH-2 совершил жёсткую посадку с парашютистами в Северной Осетии

В Северной Осетии самолёт АН-2, который вылетел с аэродрома ДОСААФ, совершил жёсткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«Сотрудники МЧС России работают на месте жёсткой посадки самолёта в Пригородном районе Северной Осетии. По имеющейся информации, самолёт Ан-2, вылетевший с аэродрома ДОСААФ, совершил жёсткую посадку. По имеющейся информации, у него на борту находились 10 парашютистов и 2 детей», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пилот самолёта самостоятельно обратился за помощью, рассказал о случившемся, но не смог назвать точное местоположение посадки. На поиски воздушного судна вылетел ещё один самолёт. Оказалось, что транспорт совершил посадку в зоне между селениями Майрамадаг и Кобан.

В МЧС дополнили, что на место инцидента выехали десять спасателей и две единицы техники.

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А ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт. Транспортная прокуратура начала проверку.

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Дарья Нарыкова
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