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31 августа, 12:08

В результате жёсткой посадки Ан-2 в Северной Осетии пострадали шесть человек

При жёсткой посадке Ан-2 в Пригородном районе Северной Осетии пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Такие данные привели в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«Два пилота в сознании, но ранены. Мужчина с двумя девочками 11 лет и восьми лет, одна из них сломала ногу. Ранен ещё 11-летний мальчик. Все в сознании, погибших нет», — подчеркнули там в беседе с ТАСС.

По данным МЧС, на борту находились парашютисты. Сообщается, что к моменту происшествия они выпрыгнули из самолёта. Тем временем в СК начали проверку.

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Напомним, ранее в субботу, 31 августа, стало известно, что самолёт Ан-2, на борту которого, как сообщалось, находятся не менее 12 человек, в том числе дети, совершил жёсткую посадку в Северной Осетии. Один из пилотов обратился в службу спасения и рассказал о случившемся. Сейчас самолёт находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Предварительно, Ан-2 совершал учебно-тренировочные полёты для парашютных прыжков.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Петров

Никита Осипов
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