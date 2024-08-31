В результате жёсткой посадки Ан-2 в Северной Осетии пострадали шесть человек
При жёсткой посадке Ан-2 в Пригородном районе Северной Осетии пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Такие данные привели в Единой дежурно-диспетчерской службе.
«Два пилота в сознании, но ранены. Мужчина с двумя девочками 11 лет и восьми лет, одна из них сломала ногу. Ранен ещё 11-летний мальчик. Все в сознании, погибших нет», — подчеркнули там в беседе с ТАСС.
По данным МЧС, на борту находились парашютисты. Сообщается, что к моменту происшествия они выпрыгнули из самолёта. Тем временем в СК начали проверку.
Напомним, ранее в субботу, 31 августа, стало известно, что самолёт Ан-2, на борту которого, как сообщалось, находятся не менее 12 человек, в том числе дети, совершил жёсткую посадку в Северной Осетии. Один из пилотов обратился в службу спасения и рассказал о случившемся. Сейчас самолёт находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Предварительно, Ан-2 совершал учебно-тренировочные полёты для парашютных прыжков.
ТАСС / Сергей Петров