В результате жёсткой посадки Ан-2 в Северной Осетии пострадали шесть человек

При жёсткой посадке Ан-2 в Пригородном районе Северной Осетии пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Такие данные привели в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«Два пилота в сознании, но ранены. Мужчина с двумя девочками 11 лет и восьми лет, одна из них сломала ногу. Ранен ещё 11-летний мальчик. Все в сознании, погибших нет», — подчеркнули там в беседе с ТАСС.

По данным МЧС, на борту находились парашютисты. Сообщается, что к моменту происшествия они выпрыгнули из самолёта. Тем временем в СК начали проверку.