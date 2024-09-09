Жизнь за мужскую игрушку: Озвучена печальная история упавшего в Подмосковье самолёта Ан-2

Стала известна личность одного из погибших при крушении уникального самолёта-амфибии в Подмосковье. На борту вместе с лётчиком-испытателем находился создатель авиалайнера Алексей Танцырев. Эту информацию kp.ru подтвердили знакомые мужчины.

«Он освоил Як-52 (спортивно-тренировочный самолёт — ред. Life.ru) и после этого захотел создать свой собственный борт. Подружился с профессором Сергеем Поповым, который, кажется, в Московском авиаинституте преподаёт. Тот согласился быть конструктором, а Алексей — инвестором проекта и идейным вдохновителем», — поделился деталями один из знакомых.

Разработка самолёта-амфибии, который может приземляться на водную гладь и взлетать с неё, началась в 2002 году. Танцырев вкладывал в проект под названием «Алекс-251» свои деньги и привлекал инвесторов. Первый образец был готов к 2010 и совершил первый испытательный полёт. Однако довести «Алекс-251» до коммерческого состояния Танцырев так и не смог — не хватило денег. В 2018 году изобретатель ликвидировал компанию, которая вела разработку, а единственный самолёт хранил в ангарах на частном аэродроме.