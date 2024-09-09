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9 сентября, 15:12

Жизнь за мужскую игрушку: Озвучена печальная история упавшего в Подмосковье самолёта Ан-2

При крушении самолёта-амфибии в Подмосковье погиб его создатель Алексей Танцырев

Потерпевший крушение в Подмосковье самолёт «Алекс-251». Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Потерпевший крушение в Подмосковье самолёт «Алекс-251». Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Стала известна личность одного из погибших при крушении уникального самолёта-амфибии в Подмосковье. На борту вместе с лётчиком-испытателем находился создатель авиалайнера Алексей Танцырев. Эту информацию kp.ru подтвердили знакомые мужчины.

«Он освоил Як-52 (спортивно-тренировочный самолёт — ред. Life.ru) и после этого захотел создать свой собственный борт. Подружился с профессором Сергеем Поповым, который, кажется, в Московском авиаинституте преподаёт. Тот согласился быть конструктором, а Алексей — инвестором проекта и идейным вдохновителем», — поделился деталями один из знакомых.

Появилось первое фото с места крушения самолёта Ан-2 в Подмосковье
Появилось первое фото с места крушения самолёта Ан-2 в Подмосковье

Разработка самолёта-амфибии, который может приземляться на водную гладь и взлетать с неё, началась в 2002 году. Танцырев вкладывал в проект под названием «Алекс-251» свои деньги и привлекал инвесторов. Первый образец был готов к 2010 и совершил первый испытательный полёт. Однако довести «Алекс-251» до коммерческого состояния Танцырев так и не смог — не хватило денег. В 2018 году изобретатель ликвидировал компанию, которая вела разработку, а единственный самолёт хранил в ангарах на частном аэродроме.

«Он превратился для него в дорогую мужскую игрушку. Он сам что-то пытался дорабатывать, совершенствовать, улучшать. Но бизнес-амбиции уже оставил. Сегодня они должны были с двигателем какие-то тесты провести. Наверное, что-то пошло не так», — предположил знакомый.

Самолёт разбился 9 сентября во время испытательного полёта возле аэродрома в посёлке Ватулино. По факту крушения борта возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, предварительной причиной считаются проблемы с двигателем.

Алёна Зиновьева
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