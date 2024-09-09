Уголовное дело возбуждено после крушения Ан-2 в Подмосковье
Упавший самолёт. Обложка © Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Подмосковье возбудили уголовное дело после крушения самолёта Ан-2 по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в Telegram Западного МСУТ СК России.
«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», — написали в соцсетях.
Также проверку по факту происшествия начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место трагедии уже прибыл заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
О разбившемся у подмосковного Ватулино самолёте Ан-2 сообщили менее часа назад. По предварительным данным, борт потерпел крушение во время испытательного полёта у аэродрома близ посёлка. Главной причиной крушения стали неполадки с мотором. На самолёте в момент катастрофы находились пилот с помощником. По предварительным сведениям, никто из них не выжил. Life.ru опубликовал первое фото с места крушения.