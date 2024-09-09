Уголовное дело возбуждено после крушения Ан-2 в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело после крушения самолёта Ан-2 по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в Telegram Западного МСУТ СК России.

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», — написали в соцсетях.