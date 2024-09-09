Появилось первое фото с места крушения самолёта Ан-2 в Подмосковье

Появился первый снимок с места, где во время испытательного полёта разбился самолёт Ан-2. Фото, сделанное у деревни Ватулино в Подмосковье, публикует Mash .

О разбившемся у подмосковного Ватулино самолёте Ан-2 стало известно менее часа назад. Предполагается, что борт потерпел крушение во время испытательного полёта у аэродрома близ посёлка Ватулино. Транспорт использовался членами местного парашютного клуба. На самолёте в момент катастрофы находились пилот с помощником. По предварительным сведениям, никто из них не выжил.