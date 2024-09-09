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9 сентября, 11:17
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Появилось первое фото с места крушения самолёта Ан-2 в Подмосковье

Потерпевший крушение в Подмосковье самолёт Ан-2. Обложка © Telegram / Mash

Потерпевший крушение в Подмосковье самолёт Ан-2. Обложка © Telegram / Mash

Появился первый снимок с места, где во время испытательного полёта разбился самолёт Ан-2. Фото, сделанное у деревни Ватулино в Подмосковье, публикует Mash.

О разбившемся у подмосковного Ватулино самолёте Ан-2 стало известно менее часа назад. Предполагается, что борт потерпел крушение во время испытательного полёта у аэродрома близ посёлка Ватулино. Транспорт использовался членами местного парашютного клуба. На самолёте в момент катастрофы находились пилот с помощником. По предварительным сведениям, никто из них не выжил.

Смертельный штопор: Названа причина крушения самолёта Ан-2 в Подмосковье
Смертельный штопор: Названа причина крушения самолёта Ан-2 в Подмосковье
Юрий Лысенко
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