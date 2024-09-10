Испытатель Sukhoi Superjet Иванов погиб при крушении самолёта в Подмосковье

Авиакатастрофа с участием самолёта-амфибии «Алекс-251» близ подмосковного посёлка Ватулино унесла жизнь лётчика-испытателя первого класса Александра Иванова. О гибели кавалера ордена Мужества РБК сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Александр Борисович отдал тестированию свежесозданных летательных аппаратов больше половины жизни. За десятилетия работы он испытал военные самолёты МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-17, Су-22, Су-25, Су-27, Су-33. В 2000-х же годах Иванов сосредоточился на гражданской авиации, одним из первых обуздав пассажирские Ту-134 и Sukhoi Superjet 100, сказано на сайте Московского авиационного института.