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10 сентября, 00:42

Испытатель Sukhoi Superjet Иванов погиб при крушении самолёта в Подмосковье

Потерпевший крушение самолёт «Алекс-251» и один из погибших — Александр Иванов. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура / МАИ

Потерпевший крушение самолёт «Алекс-251» и один из погибших — Александр Иванов. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура / МАИ

Авиакатастрофа с участием самолёта-амфибии «Алекс-251» близ подмосковного посёлка Ватулино унесла жизнь лётчика-испытателя первого класса Александра Иванова. О гибели кавалера ордена Мужества РБК сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Александр Борисович отдал тестированию свежесозданных летательных аппаратов больше половины жизни. За десятилетия работы он испытал военные самолёты МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-17, Су-22, Су-25, Су-27, Су-33. В 2000-х же годах Иванов сосредоточился на гражданской авиации, одним из первых обуздав пассажирские Ту-134 и Sukhoi Superjet 100, сказано на сайте Московского авиационного института.

Уголовное дело возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено после крушения самолёта в Подмосковье

Напомним, что самолёт с экипажем из двух человек рухнул в Подмосковье 9 сентября. Предварительной причиной трагедии стал отказ двигателя. Одним из погибших оказался создатель амфибии Алексей Танцырев, который разрабатывал летательный аппарат с 2002 года.

Илья Пушкарев
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