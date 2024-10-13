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13 октября, 01:00

При аварийной посадке самолёта в Якутии погиб пассажир

МЧС: При аварийной посадке самолёта Ан-3 в Якутии погиб пассажир

При аварийной посадке самолёта Ан-3 в Якутии погиб пассажир. Обложка © МЧС Республики Саха (Якутия)

При аварийной посадке самолёта Ан-3 в Якутии погиб пассажир. Обложка © МЧС Республики Саха (Якутия)

Один человек погиб при аварийной посадке самолёта Ан-3 авиакомпании «Борус» в Олёкминском районе Якутии. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике.

По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа и два пассажира. При аварийной посадке, которая произошла по неустановленным причинам, скончался один пассажир.

«В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб. В готовности к реагированию пять спасателей ГУ МЧС России по РС(Я) и 1 воздушное судно Ми-8 ХАСЦ МЧС России», — рассказали в ведомстве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что пассажирка самолёта Москва — Екатеринбург умерла после посадки в Казани. Экстренная медицинская помощь ей понадобилась после того, как она резко почувствовала себя плохо. Однако после приземления медикам оставалось только констатировать смерть девушки. В происшествии разбирается СК.

Оксана Попова
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  • Саха (Якутия), Республика
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