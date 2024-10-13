При аварийной посадке самолёта в Якутии погиб пассажир

Один человек погиб при аварийной посадке самолёта Ан-3 авиакомпании «Борус» в Олёкминском районе Якутии. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике.

По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа и два пассажира. При аварийной посадке, которая произошла по неустановленным причинам, скончался один пассажир.

«В результате аварии, к сожалению, один пассажир погиб. В готовности к реагированию пять спасателей ГУ МЧС России по РС(Я) и 1 воздушное судно Ми-8 ХАСЦ МЧС России», — рассказали в ведомстве.