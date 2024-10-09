В Ульяновской области легкомоторный самолёт экстренно сел на автодорогу

В Ульяновской области легкомоторный самолёт экстренно приземлился на автомобильную дорогу около села Суровка. Пилот в порядке, воздушное судно не получили повреждений, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Приземлившийся на дорогу легкомоторный самолёт. Видео © Telegram / Официальный канал Приволжской транспортной прокуратуры

«По предварительным данным 09 октября 2024 года, в дневное время, в Тереньгульском районе Ульяновской области легкомоторный самолёт марки СП-38 из-за неблагоприятных погодных условий совершил посадку на автодорогу в близи с. Суровка. Пилот не пострадал. Самолёт повреждения не получил. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказано в публикации.