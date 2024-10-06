Самолёт Frontier Airlines загорелся при посадке в аэропорту Лас-Вегаса

Самолёт авиакомпании Frontier Airlines загорелся при жёсткой посадке в международном аэропорту имени Гарри Рида, который находится вблизи Лас-Вегаса, штат Невада. Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителей аэропорта и авиакомпании, пострадавших в результате происшествия нет.

«Рейс Frontier Airlines 1326 совершил жёсткую посадку. Пожарная служба округа Кларк отреагировала немедленно, и все пассажиры и члены экипажа были благополучно доставлены в зону гейтов. О пострадавших не сообщается», — сообщили представители аэропорта.

При посадке загорелась нижняя часть самолёта, вероятно, в районе шасси. Видео © X / liten drage

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как при посадке загорается нижняя часть самолёта, вероятно, в районе шасси.

На место происшествия прибыло не менее пяти пожарных машин. Авиакомпания Frontier Airlines подтвердила телеканалу, что на борту было объявлено чрезвычайное положение из-за появления дыма, однако самолёт успешно приземлился, и никто не пострадал.