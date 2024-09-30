В Египте «боец ВСУ» сорвал вылет российского самолёта, заявив о бомбе

В египетском Шарм-эш-Шейхе неизвестный сорвал вылет российского рейса. Как сообщает SHOT, злоумышленник представился бойцом ВСУ и заявил, что борт якобы будет взорван.

По данным телеграм-канала, 26 сентября командир воздушного судна Boeing 737 авиакомпании «Россия» перед рейсом Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург отсыпался в одном из отелей, где размещают сотрудников для отдыха между полётами. Когда пилот покидал гостиницу, собираясь в аэропорт, в лобби к нему подошёл незнакомый мужчина и, заявив, что он якобы военнослужащий ВСУ, пообещал взорвать российский самолёт.

Капитан сообщил об инциденте в аэропорту. В итоге пришлось повторно досматривать самолёт, а также багаж и ручную кладь всех зарегистрированных пассажиров. Привлекались сотрудники службы безопасности воздушной гавани, полицейские и кинологи. К счастью, никакой взрывчатки на борту обнаружено не было, однако рейс был задержан на 2,5 часа. Самолёт благополучно долетел до Екатеринбурга. Информации о задержании «вэсэушника» на данный момент нет.