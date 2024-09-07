«Немного перепутали»: В Грозном самолёт чуть не сел на строящуюся ВПП

Самолёт компании «ЮТэйр» едва не приземлился на строящуюся взлётно-посадочную полосу в Грозном. Очевидцы сняли видео того, что могло обернуться авиакатастрофой.

Борт «ЮТэйр» чуть не сел на строящуюся ВПП в Грозном. Видео © Telegram / Pilot_on_tour

«Ребята немного перепутали и чуть не сели на строящуюся ВПП в Грозном», — пишет опубликовавший запись телеграм-канал.

На кадрах небольшой пассажирский самолёт снижается над участком, где работают три экскаватора. На вид кажется, что он пролетел в считанных метрах над ними, хотя по записи сложно точно определить расстояние. Также непонятно, как сверху можно было перепутать полосу из песка с ВПП. К счастью, экипаж вовремя стал вновь набирать высоту.