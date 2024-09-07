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7 сентября, 15:27

«Немного перепутали»: В Грозном самолёт чуть не сел на строящуюся ВПП

Экипаж самолёта «ЮТэйр» в последний момент увёл борт от строящейся ВПП в Грозном

Самолёт компании «ЮТэйр» едва не приземлился на строящуюся взлётно-посадочную полосу в Грозном. Очевидцы сняли видео того, что могло обернуться авиакатастрофой.

Борт «ЮТэйр» чуть не сел на строящуюся ВПП в Грозном. Видео © Telegram / Pilot_on_tour

«Ребята немного перепутали и чуть не сели на строящуюся ВПП в Грозном»,пишет опубликовавший запись телеграм-канал.

На кадрах небольшой пассажирский самолёт снижается над участком, где работают три экскаватора. На вид кажется, что он пролетел в считанных метрах над ними, хотя по записи сложно точно определить расстояние. Также непонятно, как сверху можно было перепутать полосу из песка с ВПП. К счастью, экипаж вовремя стал вновь набирать высоту.

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Ранее Life.ru рассказывал о судьбе другого пассажирского самолёта, который всё же приземлился мимо взлётно-посадочной полосы. Впрочем, в его случае, это было вынужденной мерой. Сотрудники авиакомпании начали разбирать по частям борт «Уральских авиалиний», который совершил посадку в пшеничном поле под Новосибирском чуть менее года назад. Уже частично вывезены фюзеляж и кресла.

Обложка ©

Telegram / Pilot_on_tour

Юрий Лысенко
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