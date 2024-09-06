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6 сентября, 05:46

Севший в поле под Новосибирском самолёт «Уральских авиалиний» начали разбирать

Самолёт "Уральских авиалиний", который аварийно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском, начали разбирать на части. По данным SHOT, демонтаж Airbus A320 начался накануне. Работники уже сняли часть обшивки фюзеляжа, вытащили кресла и увезли их на грузовиках.

В беседе с телеграм-каналом представители авиакомпании сообщили, что разные детали проходят тестирование и те из них, которые находятся в лётной годности, утилизировать не будут: после повторной проверки их смогут использовать по назначению. Повреждённые части, которые ещё можно спасти, будут отремонтированы, а не подлежащие ремонту — утилированы. Работы планируют завершить к декабрю этого года.

Работы по «распилу» A320, севшего в поле под Новосибирском. Фото © VK / «Убинский вестник»

Работы по «распилу» A320, севшего в поле под Новосибирском. Фото © VK / «Убинский вестник»

Работы по «распилу» A320, севшего в поле под Новосибирском. Фото © VK / «Убинский вестник»

Работы по «распилу» A320, севшего в поле под Новосибирском. Фото © VK / «Убинский вестник»

Ушедший в такси пилот "Уральских авиалиний", посадивший лайнер в поле, вернётся за штурвал
Ушедший в такси пилот "Уральских авиалиний", посадивший лайнер в поле, вернётся за штурвал

Напомним, 12 сентября 2023 года пассажирский Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, подал сигнал бедствия и направился в сторону Новосибирска. Пилоты были вынуждены сесть прямо на пшеничное поле. На борту находилось 160 человек, в том числе 23 ребёнка. Пострадавших нет. Life.ru показывал, как выглядело место посадки с высоты птичьего полёта.

Обложка ©

VK / «Убинский вестник»

Матвей Константинов
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