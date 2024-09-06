Севший в поле под Новосибирском самолёт «Уральских авиалиний» начали разбирать

Самолёт "Уральских авиалиний", который аварийно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском, начали разбирать на части. По данным SHOT , демонтаж Airbus A320 начался накануне. Работники уже сняли часть обшивки фюзеляжа, вытащили кресла и увезли их на грузовиках.

В беседе с телеграм-каналом представители авиакомпании сообщили, что разные детали проходят тестирование и те из них, которые находятся в лётной годности, утилизировать не будут: после повторной проверки их смогут использовать по назначению. Повреждённые части, которые ещё можно спасти, будут отремонтированы, а не подлежащие ремонту — утилированы. Работы планируют завершить к декабрю этого года.