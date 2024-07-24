Ушедший в такси пилот "Уральских авиалиний", посадивший лайнер в поле, вернётся за штурвал
Ura.ru: Второй пилот севшего в поле Airbus A320 проходит лётное обучение
Место посадки Airbus A320 "Уральских авиалиний" под Новосибирском, 2023 год. Обложка © SHOT
Эдуард Семёнов — второй пилот Airbus A320 "Уральских авиалиний", осенью 2023 года севшего в поле под Новосибирском, — вернётся за штурвал. По словам супруги лётчика Аллы, он уже прошёл врачебную комиссию и на данный момент обучается.
"Врачебную комиссию он прошёл. Для этого на полторы недели весной ездил в Москву. Уже два месяца он проходит обучение, но это очень длительный процесс", — сказала женщина в беседе с Ura.ru.
В этих целях пилот каждый день с 08:00 до 17:00 находится в офисе авиакомпании в Екатеринбурге. По словам Аллы, у Эдуарда осталось немало экзаменов до допуска в небо, и поэтому она "не знает, когда это закончится".
Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, подал сигнал бедствия и направился в сторону Новосибирска. Поняв, что до аэродрома дотянуть не выйдет, пилоты совершили экстренную посадку прямо в поле. На борту находилось более 160 человек, в том числе 23 ребёнка. Пострадавших нет. Life.ru показывал, как выглядело место посадки с высоты птичьего полёта. Пилоты уволились. Например, Эдуард Семёнов был вынужден устроиться в такси и "хвататься за всё", чтобы прокормить семью.