Ушедший в такси пилот "Уральских авиалиний", посадивший лайнер в поле, вернётся за штурвал

Эдуард Семёнов — второй пилот Airbus A320 "Уральских авиалиний", осенью 2023 года севшего в поле под Новосибирском, — вернётся за штурвал. По словам супруги лётчика Аллы, он уже прошёл врачебную комиссию и на данный момент обучается.

"Врачебную комиссию он прошёл. Для этого на полторы недели весной ездил в Москву. Уже два месяца он проходит обучение, но это очень длительный процесс", — сказала женщина в беседе с Ura.ru.