"Хватаюсь за всё": Второй пилот самолёта, севшего в поле под Новосибирском, работает таксистом
Ura.ru: Пилот, посадивший самолёт в поле под Новосибирском, устроился таксистом
Airbus A320, севший в поле под Новосибирском осенью 2023 года. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Эдуард Семёнов — второй пилот Airbus A320 Уральских авиалиний, осенью севшего в поле под Новосибирском, — после отстранения от работы берётся "за всё подряд", чтобы обеспечить семью. По словам лётчика, бывает, он работает таксистом, а иногда — грузчиком.
"Хватаюсь за всё подряд... Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Ещё у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а ещё коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч", — рассказал пилот в беседе с Ura.ru.
Однако накопленные сбережения позволяют семье справляться. Кроме того, супруга Семёнова работает официально.
Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 Уральских авиалиний, выполнявший рейс Сочи – Омск, подал сигнал бедствия и направился в сторону аэропорта Новосибирска, чтобы совершить экстренную посадку. Поняв, что этого не выйдет, пилоты приняли решение приземлиться в поле недалеко от села Убинское. Life.ru показывал место посадки с высоты птичьего полёта. На борту находилось более 160 человек, в том числе 23 ребёнка. Никто не пострадал. Пилоты покинули место работы.