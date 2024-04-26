"Хватаюсь за всё": Второй пилот самолёта, севшего в поле под Новосибирском, работает таксистом

Эдуард Семёнов — второй пилот Airbus A320 Уральских авиалиний, осенью севшего в поле под Новосибирском, — после отстранения от работы берётся "за всё подряд", чтобы обеспечить семью. По словам лётчика, бывает, он работает таксистом, а иногда — грузчиком.

"Хватаюсь за всё подряд... Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Ещё у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а ещё коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч", — рассказал пилот в беседе с Ura.ru.