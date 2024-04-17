Стала известна судьба пилота, посадившего самолёт в пшеничном поле
Пилот Белов, посадивший Airbus А320 в поле, уволился из "Уральских авиалиний"
Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © SHOT
Лётчик Сергей Белов, который посадил Airbus А320 с людьми на борту прямо на пшеничном поле неподалёку от Новосибирска, уволился из авиакомпании "Уральские авиалинии". Пилот дождался окончания расследования Росавиации и написал заявление по собственному желанию, сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Вера Гасникова.
"На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращён 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке", — приводит её слова газета "Известия".
При этом второй пилот, Эдуард Семёнов, всё ещё пребывает в неоплачиваемом отпуске. Кстати, сам Белов не подтвердил эти сведения в беседе с журналистами, но и напрямую не опроверг.
"Я не знаю, откуда эта информация. Извините, я не могу говорить", — дал он короткий комментарий телеканалу "360".
Напомним, самолёт "Уральских авиалиний", следовавший из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, внезапно подал сигнал тревоги и сменил курс, попытавшись долететь до запасного аэродрома в Новосибирске. Вскоре экипаж понял, что сделать это не получится, и принял решение о вынужденной посадке на пшеничном поле около села Убинское. Life.ru публиковал снимки места посадки с высоты птичьего полёта. На борту в тот момент находилось более 160 человек, из них 23 ребёнка и шесть членов экипажа.