Стала известна судьба пилота, посадившего самолёт в пшеничном поле

Лётчик Сергей Белов, который посадил Airbus А320 с людьми на борту прямо на пшеничном поле неподалёку от Новосибирска, уволился из авиакомпании "Уральские авиалинии". Пилот дождался окончания расследования Росавиации и написал заявление по собственному желанию, сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Вера Гасникова.

"На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращён 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке", — приводит её слова газета "Известия".

При этом второй пилот, Эдуард Семёнов, всё ещё пребывает в неоплачиваемом отпуске. Кстати, сам Белов не подтвердил эти сведения в беседе с журналистами, но и напрямую не опроверг.

"Я не знаю, откуда эта информация. Извините, я не могу говорить", — дал он короткий комментарий телеканалу "360".