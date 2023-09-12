"Голову дома забыли!": Коллега назвал идиотами пилотов севшего в поле самолёта A320

Пилотам аварийно севшего под Новосибирском Airbus A320 "Уральских авиалиний" очень повезло с пшеничным полем, иначе решение не садиться на полосу аэропорта Омска обернулось бы трагедией. Такой комментарий Лайфу дал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

"Это идиота два, сами сели, а голову дома забыли. Ну как можно с аэропорта нормально, где есть обеспечение медицинское, техническое, пожарные машины, там город весь мог помочь, даже если ты выкатился, как можно было пойти с выпущенными шасси на Новосибирск? Понятно, что у них топлива не хватило, — пришлось искать поле. Ну представьте: 161 пассажир, а этот идиот заходит на посадку в поле", — возмутился лётчик.

Собеседник Лайфа с негодованием отметил тот факт, что пилоты Airbus посчитали рискованным совершать аварийную посадку на ВПП аэродрома, но вот пшеничное поле их устроило. По его мнению, в этой ситуации можно было сесть на полосу и остановить самолёт с помощью аварийных тормозов или реверса двигателя.