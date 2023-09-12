"Голову дома забыли!": Коллега назвал идиотами пилотов севшего в поле самолёта A320
Заслуженный пилот РФ Сытник раскритиковал командира севшего в поле Airbus A320
Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © ТАСС / Стрингер
Пилотам аварийно севшего под Новосибирском Airbus A320 "Уральских авиалиний" очень повезло с пшеничным полем, иначе решение не садиться на полосу аэропорта Омска обернулось бы трагедией. Такой комментарий Лайфу дал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.
"Это идиота два, сами сели, а голову дома забыли. Ну как можно с аэропорта нормально, где есть обеспечение медицинское, техническое, пожарные машины, там город весь мог помочь, даже если ты выкатился, как можно было пойти с выпущенными шасси на Новосибирск? Понятно, что у них топлива не хватило, — пришлось искать поле. Ну представьте: 161 пассажир, а этот идиот заходит на посадку в поле", — возмутился лётчик.
Собеседник Лайфа с негодованием отметил тот факт, что пилоты Airbus посчитали рискованным совершать аварийную посадку на ВПП аэродрома, но вот пшеничное поле их устроило. По его мнению, в этой ситуации можно было сесть на полосу и остановить самолёт с помощью аварийных тормозов или реверса двигателя.
Решение пытаться долететь до аэропорта в Новосибирске, которое принял командир экипажа, было необоснованным и поставило жизни всех, кто был на борту, под угрозу, считает Сытник. Уже на момент подлёта к аэродрому в Омске можно было понять, что оставшегося топлива слишком мало, чтобы добраться до Новосибирска. Даже после изменения курса было достаточно времени на оценку количества горючего и повторный разворот к омскому аэропорту. То, что никто не пострадал, — большая удача и для экипажа, и для пассажиров, подытожил пилот.
Напомним, сегодня в 5:44 по московскому времени совершил аварийную посадку самолёт Airbus A320 "Уральских авиалиний" с бортовым номером RA-73805, летевший из Сочи в Омск. Уже находясь возле конечной точки, он подал сигнал тревоги и, сменив курс, направился на запасной аэродром Новосибирска. В итоге судно вынужденно приземлилось в пшеничном поле у села Убинское. На борту находился 161 человек. Лайф снял место посадки с воздуха.