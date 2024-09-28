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28 сентября, 20:39

В туалете летевшего в Самару самолёта обнаружен труп мужчины

Mash: Труп мужчины найден в туалете самолёта, летевшего из Москвы в Самару

В туалете летевшего в Самару самолёта обнаружен труп мужчины. По данным Mash, борт направлялся из Москвы и экстренно приземлился в Ульяновске.

По информации канала, сейчас в аэропорту находятся скорая и полиция. Указано, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо ещё в московском аэропорту Внуково. Там ему оказали помощь и мужчина решил лететь вместе с родственниками.

На борту воздушного судна пассажир снова почувствовал недомогание, после чего родные и экипаж пытались оказать ему первую медицинскую помощь. После посадки в Ульяновске к самолёту подоспели врачи, но спасти мужчину они не смогли.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Оксана Попова
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