В туалете летевшего в Самару самолёта обнаружен труп мужчины. По данным Mash, борт направлялся из Москвы и экстренно приземлился в Ульяновске.

По информации канала, сейчас в аэропорту находятся скорая и полиция. Указано, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо ещё в московском аэропорту Внуково. Там ему оказали помощь и мужчина решил лететь вместе с родственниками.

На борту воздушного судна пассажир снова почувствовал недомогание, после чего родные и экипаж пытались оказать ему первую медицинскую помощь. После посадки в Ульяновске к самолёту подоспели врачи, но спасти мужчину они не смогли.