В туалете летевшего в Самару самолёта обнаружен труп мужчины
Mash: Труп мужчины найден в туалете самолёта, летевшего из Москвы в Самару
В туалете летевшего в Самару самолёта обнаружен труп мужчины. По данным Mash, борт направлялся из Москвы и экстренно приземлился в Ульяновске.
По информации канала, сейчас в аэропорту находятся скорая и полиция. Указано, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо ещё в московском аэропорту Внуково. Там ему оказали помощь и мужчина решил лететь вместе с родственниками.
На борту воздушного судна пассажир снова почувствовал недомогание, после чего родные и экипаж пытались оказать ему первую медицинскую помощь. После посадки в Ульяновске к самолёту подоспели врачи, но спасти мужчину они не смогли.
Ранее российские туристы застряли в аэропорту Хургады на более чем 10 часов без еды и воды. Среди пассажиров было много пар с детьми и людей пожилого возраста.
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