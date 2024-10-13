Рейс «Уральских авиалиний» вернулся в Москву, сделав пять кругов в воздухе

12 октября самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово в Москву с опозданием в час. Однако рейс не добрался до пункта назначения во Владикавказе — он сделал пять кругов и вернулся в ту же воздушную гавань. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителей авиакомпании, на борту сработала индикация неисправности одной из систем. В целях обеспечения безопасности экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолёт Airbus A320 рейса U6 1367 вылетел в 14:45 во Владикавказ, но позже вернулся. В авиакомпании сообщили, что посадка прошла благополучно. Информация о рейсе на сайте аэропорта в настоящее время недоступна.