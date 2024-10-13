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13 октября, 04:31

Рейс «Уральских авиалиний» вернулся в Москву, сделав пять кругов в воздухе

Самолёт «Уральских авиалиний» вернулся в Домодедово из-за неисправности

12 октября самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово в Москву с опозданием в час. Однако рейс не добрался до пункта назначения во Владикавказе — он сделал пять кругов и вернулся в ту же воздушную гавань. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителей авиакомпании, на борту сработала индикация неисправности одной из систем. В целях обеспечения безопасности экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолёт Airbus A320 рейса U6 1367 вылетел в 14:45 во Владикавказ, но позже вернулся. В авиакомпании сообщили, что посадка прошла благополучно. Информация о рейсе на сайте аэропорта в настоящее время недоступна.

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Ранее при аварийной посадке самолёта в Якутии погиб пассажир. Инцидент произошёл 13 октября 2024 года, когда самолёт, следовавший по маршруту Олёкминск — Железногорск — Илимский, совершил жёсткую посадку недалеко от города Олёкминск в Республике Саха (Якутия).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleh Yatskiv

Анатолий Цейко
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