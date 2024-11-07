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7 ноября, 10:15

Пошлины на вина из недружественных стран могут увеличить до 50%

Патрушев поддержал увеличение пошлины на вина из недружественных стран

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума заявил, что пошлину на вино из недружественных стран следует увеличить с текущих 25% до уровня, возможно, 30-50%. Однако он подчеркнул, что такая пошлина не должна быть запретительной.

«Мы должны понимать, что нам нужен источник дохода. Установив запретительную пошлину, мы рискуем его потерять. Я согласен с необходимостью повышения пошлины с 25%, возможно, до 30%, 40% или даже 50%. Это поможет создать финансовый источник, который можно будет направить на развитие российского виноградарства», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что мы должны зне анимать жёсткую позицию по поводу запретительных пошлин, а стремиться к оптимальному уровню, который обеспечит необходимую поддержку отрасли.

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Ранее сообщалось, что российское игристое стало хитом новогодних корпоративов. Спрос на игристые вина российского производства в этом году вырос примерно на 15 процентов. При этом он ещё больше увеличится до и после Нового года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Марина Фещенко
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