Вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума заявил, что пошлину на вино из недружественных стран следует увеличить с текущих 25% до уровня, возможно, 30-50%. Однако он подчеркнул, что такая пошлина не должна быть запретительной.

«Мы должны понимать, что нам нужен источник дохода. Установив запретительную пошлину, мы рискуем его потерять. Я согласен с необходимостью повышения пошлины с 25%, возможно, до 30%, 40% или даже 50%. Это поможет создать финансовый источник, который можно будет направить на развитие российского виноградарства», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что мы должны зне анимать жёсткую позицию по поводу запретительных пошлин, а стремиться к оптимальному уровню, который обеспечит необходимую поддержку отрасли.