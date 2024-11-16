Готовь сани летом, а Новый год — с ноября: Как россиянам сэкономить в праздники
Сенатор Епифанова: Для снижения трат на Новый год нужно с ноября считать расходы
Для снижения трат на Новый год нужно заранее составить списки людей для поздравления, расписать бюджет на подарки и застолье и считать расходы с ноября, чтобы к празднику избежать лишних трат. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова.
Сенатор отметила важность планирования расходов и рекомендовал заранее определиться, какой бюджет доступен для праздничных затрат, включая подарки, продукты и украшения. Она также предложила рассмотреть аренду искусственной ёлки и украшений.
«Чтобы не уйти за рамки вашего кошелька, следует фиксировать все покупки и каждый вечер подсчитывать, сколько потрачено. Делать это стоит начинать уже в ноябре», — подчеркнула парламентарий.
Собеседница «Газеты.ru» добавила, что стоит искать скидки в преддверии праздников, так как в это время появляются различные акции, промокоды и купоны. Она рекомендовала изучать альтернативные способы поздравления, например, готовить домашние угощения или создавать авторские сувениры.
«Вместо излишних поездок или походов в дорогущие рестораны, мне кажется, имеет смысл провести время дома с родственниками, детьми или друзьями», — заключила Епифанова.
Ранее Life.ru сообщал, что в России выросли цены на главный новогодний фрукт. Кроме того, эксперт подтвердил, что красная икра может значительно подорожать к Новому году.
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