Готовь сани летом, а Новый год — с ноября: Как россиянам сэкономить в праздники

Для снижения трат на Новый год нужно заранее составить списки людей для поздравления, расписать бюджет на подарки и застолье и считать расходы с ноября, чтобы к празднику избежать лишних трат. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова.

Сенатор отметила важность планирования расходов и рекомендовал заранее определиться, какой бюджет доступен для праздничных затрат, включая подарки, продукты и украшения. Она также предложила рассмотреть аренду искусственной ёлки и украшений.

«Чтобы не уйти за рамки вашего кошелька, следует фиксировать все покупки и каждый вечер подсчитывать, сколько потрачено. Делать это стоит начинать уже в ноябре», — подчеркнула парламентарий.

Собеседница «Газеты.ru» добавила, что стоит искать скидки в преддверии праздников, так как в это время появляются различные акции, промокоды и купоны. Она рекомендовала изучать альтернативные способы поздравления, например, готовить домашние угощения или создавать авторские сувениры.