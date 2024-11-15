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15 ноября, 13:10

Ошиблись с прогнозом: Красная икра может значительно подорожать к Новому году

Эксперт Савельев: Красная икра может подорожать к Новому году до 15 тыс. руб.

Россиянам придётся выложить за любимый новогодний деликатес больше, чем прогнозировалось изначально. Красная кра может подорожать не до 13, а а до всех 15 тысяч рублей, полагает руководитель Информационного агентства по Рыболовству Александр Савельев.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что подорожание красной икры связано с падением вылова лося в три раза по сравнению с прошлогодним показателем. Кроме того, количество икры в пойманной рыбе сократилось вдвое. Однако на рынке можно встретить прошлогоднюю продукцию и даже дешёвый фальсификат, предупредил эксперт.

«Надо понимать, что есть разная «красная икра». Есть икра горбуши — самая дешёвая, а икра нерки — самая дорогая, она и будет стоить 15 тысяч рублей за килограмм. Горбуша, конечно, будет стоить дешевле», — объяснил специалист.

Дефицита красной икры не будет: В Рыбном союзе успокоили россиян
Дефицита красной икры не будет: В Рыбном союзе успокоили россиян

Ранее Life.ru сообщал, что в России цены на красную икру могут вырасти на 20% к Новому году или в два раза по сравнению с концом 2023 года из-за падения улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. К слову, стоимость крабового мяса возросла на 15%.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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