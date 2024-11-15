Ошиблись с прогнозом: Красная икра может значительно подорожать к Новому году

Россиянам придётся выложить за любимый новогодний деликатес больше, чем прогнозировалось изначально. Красная кра может подорожать не до 13, а а до всех 15 тысяч рублей, полагает руководитель Информационного агентства по Рыболовству Александр Савельев.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что подорожание красной икры связано с падением вылова лося в три раза по сравнению с прошлогодним показателем. Кроме того, количество икры в пойманной рыбе сократилось вдвое. Однако на рынке можно встретить прошлогоднюю продукцию и даже дешёвый фальсификат, предупредил эксперт.