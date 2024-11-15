Ошиблись с прогнозом: Красная икра может значительно подорожать к Новому году
Эксперт Савельев: Красная икра может подорожать к Новому году до 15 тыс. руб.
Россиянам придётся выложить за любимый новогодний деликатес больше, чем прогнозировалось изначально. Красная кра может подорожать не до 13, а а до всех 15 тысяч рублей, полагает руководитель Информационного агентства по Рыболовству Александр Савельев.
Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что подорожание красной икры связано с падением вылова лося в три раза по сравнению с прошлогодним показателем. Кроме того, количество икры в пойманной рыбе сократилось вдвое. Однако на рынке можно встретить прошлогоднюю продукцию и даже дешёвый фальсификат, предупредил эксперт.
«Надо понимать, что есть разная «красная икра». Есть икра горбуши — самая дешёвая, а икра нерки — самая дорогая, она и будет стоить 15 тысяч рублей за килограмм. Горбуша, конечно, будет стоить дешевле», — объяснил специалист.
Ранее Life.ru сообщал, что в России цены на красную икру могут вырасти на 20% к Новому году или в два раза по сравнению с концом 2023 года из-за падения улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. К слову, стоимость крабового мяса возросла на 15%.
Kandinsky 3.1 / Life.ru